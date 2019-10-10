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Erzincan'da fırınlar denetleniyor

52 dakika önce

Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırınlarda hijyen ve gramaj denetimi yaptı.

Erzincan'da fırınlar denetleniyor, System.String[]

Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırınlarda hijyen ve gramaj denetimi yaptı.

Erzincan Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, fırınlarda denetim yapan ekipler, iş yeri ruhsatları, genel temizlik kurallarına uyulup uyulmadığını, gramajlarının doğru olup olmadığını kontrol etti.

Ekipler, denetimler sırasında uygunsuzluk tespit ettiği bazı iş yerlerine uyarıda bulundu.

Zabıta Müdür Vekili Mehmet Polat, vatandaşların temel besin maddesi olan ekmeğin üretildiği fırınların periyodik olarak denetlediklerini belirterek, "Ekiplerimiz Erzincan'da hizmet veren lavaş, tandır ekmeği ve fırın işletmelerinde yapılan incelemelerde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, sağlık, hijyenik ve gramaj yönünden denetimlerini aralıksız devam ettirmektedir. Denetimler de işletmelerin eksikleri tespit edilerek işletmeler uyarılıyor gereken süre içerisinde eksiklikler giderilmezse cezai işlemler uyguluyoruz." diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:40 Kaynak: AA
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