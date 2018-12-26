Son Dakika Haberleri: Erzincan'da Fırtına Nedeniyle Kalp Hastası 5 Saatte Kurtarıldı

Erzincan'da Fırtına Nedeniyle Kalp Hastası 5 Saatte Kurtarıldı

2 saat önce

ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesinde yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan kalp hastası Ali Bozkurt (58), İl Özel İdare ekiplerinin 5 saatlik çalışması sonucu hastaneye yetiştirildi.

Erzincan'da Fırtına Nedeniyle Kalp Hastası 5 Saatte Kurtarıldı, System.String[]
ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesinde yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan kalp hastası Ali Bozkurt (58), İl Özel İdare ekiplerinin 5 saatlik çalışması sonucu hastaneye yetiştirildi.

Dün akşam saatlerinde başlayan ve giderek etkili olan kar yağışı Erzincan'da özellikle yüksek kesimlerdeki köy yollarını kapattı. Kent genelinde 42 köy yolu ulaşıma kapandı. Refahiye ilçesi Kandil Köyü'nde bir kişinin rahatsızlandığı haberinin alınması üzerine İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, ulaşıma kapalı köy yolunu açmak için çalışma başlattı. İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Kandil Köyü'nde yaşayan kalp hastası Ali Bozkurt'a ulaşmak için büyük bir mücadele veren ekipler, 5 saatlik bir çalışmanın ardından köye ulaştı. Açılan köy yolunun fırtına nedeniyle tekrar kapanmasına rağmen yolu birkaç kez açan ekipler, sağlık görevlileri ile birlikte hastaya ulaştı. İlk müdahalesi ambulans içinde yapılan Bozkurt, Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

- Erzincan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:39 Kaynak: DHA

Refahiye, Erzincan, 3. Sayfa
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