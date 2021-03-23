Erzincan'da fırtınanın uçurduğu sac, traktörünü yıkayan vatandaşı ağır yaraladı - Son Dakika

Erzincan'da fırtınanın uçurduğu sac, traktörünü yıkayan vatandaşı ağır yaraladı

Erzincan'da fırtınanın etkisiyle binanın çatısından kopan sac nedeniyle bir kişi ağır yaralandı.

Erzincan'da fırtınanın etkisiyle binanın çatısından kopan sac nedeniyle bir kişi ağır yaralandı. Tercan ilçesine bağlı Büklümdere köyünde bulunan akaryakıt istasyonunda traktörünü yıkayan Engin Agah Fetvacı'nın (26) üzerine, fırtına nedeniyle bir binanın çatısından kopan sac düştü. Ağır yaralanan Fetvacı, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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