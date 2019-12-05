Son Dakika Haberleri: Erzincan'da gazetecilere 112 Komuta Merkezi'nin hizmetleri tanıtıldı
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Erzincan'da gazetecilere 112 Komuta Merkezi'nin hizmetleri tanıtıldı

6 saat önce

Erzincan'da 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında, kentte görev yapan gazetecilere 112 Komuta Merkezi'nin hizmetleri tanıtıldı.

Erzincan'da gazetecilere 112 Komuta Merkezi'nin hizmetleri tanıtıldı, System.String[]

Erzincan'da 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında, kentte görev yapan gazetecilere 112 Komuta Merkezi'nin hizmetleri tanıtıldı.

Hafta etkinlikleri kapsamında İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, 112 Başhekim Dr. Yasin Bilgin, komuta merkezinde bir araya geldiği gazetecilere bilgi verdi.

Erkan Hirik, 15 istasyondaki 183 personel ile hizmet verdiklerini söyledi.

Ekiplerin canla başla çalıştığını ifade eden Hirik, acil çağrı merkezinin gereksiz yere meşgul edilmemesini istedi.

Başhekim Yasin Belgin de çalışmaları hakkında bilgi vererek gereksiz yere çağrı merkezini meşgul edenler hakkında işlem yaptıklarını sözlerine ekledi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:00 Kaynak: AA
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