Son Dakika Haberleri: Erzincan'da gelin, kayınvalidesini öldürdü (2)
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Erzincan'da gelin, kayınvalidesini öldürdü (2)

1 saat önce

KARDEŞ KAVGASINDA OĞLUNU KAYBETMİŞErzincan'da, gelini tarafından eşi Yüksel Yaprak öldürülen Yılmaz Yaprak'ın, 3 ay önce de kardeş kavgasında tüfekle vurulan oğlunu kaybettiği ortaya çıktı.

Erzincan'da gelin, kayınvalidesini öldürdü (2), System.String[]

AĞABEY- KARDEŞ KAVGASINDA OĞLUNU KAYBETMİŞ
Erzincan'da, gelini tarafından eşi Yüksel Yaprak öldürülen Yılmaz Yaprak'ın, 3 ay önce de kardeş kavgasında tüfekle vurulan oğlunu kaybettiği ortaya çıktı.
Yüksel- Yılmaz Yaprak çiftinin çocuklarından 2'si arasında, merkez Yoğurtlu beldesine bağlı Sancak Mahallesi'ndeki evde, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Sokakta devam eden tartışma, erkek kardeşlerden birinin, elindeki tüfekle havaya ateş açmasıyla kavgaya dönüştü. Kardeşlerinin kavga ettiğini gören Yunus Yaprak, ayırmaya çalışırken, silahı yere attı. Bu sırada tüfek ateş alınca Yunus Yaprak, kolu ile göğsünden vurularak, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Yaprak'ı ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Doktorların müdahale ettiği Yunus Yaprak, kurtarılamadı. Yaprak ailesinin, iddiaya göre, 20 gün önce de kızları bıçaklanarak, yaralandı.


Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:14 Kaynak: DHA
Erzincan, Güncel
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