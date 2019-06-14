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Erzincan'da genç çiftçiler üretiyor

4 saat önce

Erzincan'da, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edilen Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamındaki 2016-2018 yıllarında uygulanan Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programdan Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliği Projeleri ile desteklenen genç çiftçiler gelişmekte olan sebze üretimine...

Erzincan'da genç çiftçiler üretiyor, System.String[]
Erzincan'da, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edilen Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamındaki 2016-2018 yıllarında uygulanan Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programdan Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliği Projeleri ile desteklenen genç çiftçiler gelişmekte olan sebze üretimine katkı sağlamaya başladılar.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında 2016-2018 yılları arasında Tarım ve Orman Bakanlığı Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından uygulanan 30.000 TL Hibe Desteklemeli Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Projelerinin İşletme Ziyaretleri gerçekleştiriliyor.

İl Müdürü Murat Şahin, "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında 2016-2018 yılları arasında Tarım ve Orman Bakanlığı Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce uygulanan 30.000 TL Hibe Desteklemeli Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Projesi kapsamında ilimiz genelinde 2016 yılında toplam 181 proje uygulanmış, proje kapsamında 5.430.000 TL hibe ödemesi gerçekleşmiştir, 2017 yılında toplam 190 projeye uygulanmış, proje kapsamında 5.700.000 TL hibe ödemesi gerçekleşmiştir, 2018 yılında toplam 197 projeye 5.910.000 TL hibe ödemesi gerçekleşmiştir. Üç yıl içerisinde toplam 568 projeye 17.040 milyon TL ödeme gerçekleştirilmiştir." dedi. - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 08:52 Kaynak: İHA
Genç, Erzincan, Güncel
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