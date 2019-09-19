Son Dakika Haberleri: Erzincan'da gençlerden gazilere ziyaret
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Erzincan'da gençlerden gazilere ziyaret

1 saat önce

Erzincan Gençlik Merkezi gönüllü gençleri "19 Eylül Gaziler Günü" münasebetiyle Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzincan Şubesini ziyaret ettiler.

Erzincan'da gençlerden gazilere ziyaret, System.String[]

Erzincan Gençlik Merkezi gönüllü gençleri "19 Eylül Gaziler Günü" münasebetiyle Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzincan Şubesini ziyaret ettiler.


Gençler Muharip Gaziler Derneğine gerçekleştirdikleri ziyarette Kore ve Kıbrıs gazileri ile bir araya geldiler. Gazilerin Kore ve Kıbrıs savaşları sırasındaki anılarını dinleyen gençler, merak ettikleri soruların cevaplarını alma şansı buldular. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzincan Şube Başkanı Sabri Taş, "Erzincan'da genç kuşakların bu vatan için gözlerini kırpmadan can veren, vatanını savunmak için canını hiçe sayıp savaşan gazilerimizi ziyaret etmesi bizi oldukça mutlu etti. Kendilerine ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum." dedi.


Erzincan Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Burak Mumcu Erzincan Gençlik Merkezi olarak her zaman Gazilerimizin yanlarında olduklarını belirterek, "19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Erzincan Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri ve gönüllü gençlerimiz Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzincan Şubesini ziyaret ettiler. Bu vatan uğruna canlarını ortaya koyan şehitlerimizin ailelerinin ve gazilerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bu toprakları vatan yapan Şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden Gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan Gazilerimize uzun ömürler diliyoruz." diye konuştu. - ERZİNCAN

19 Eylül Gaziler Günü, Erzincan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:00 Kaynak: İHA
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