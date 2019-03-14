Son Dakika Haberleri: Erzincan'da Gıda Zehirlenmesi

Erzincan'da Gıda Zehirlenmesi

1 saat önce

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da aynı aileden 5 kişi, yedikleri tavuktan zehirlendi.

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da aynı aileden 5 kişi, yedikleri tavuktan zehirlendi.

İliç ilçesi Çilesiz köyünde yaşayan Nurettin Çoban (46) ve yakınları, evde tavuk yedikten sonra rahatsızlandı. Nurettin Çoban'ın yanı sıra aynı aileden Bekir (26), Ceylan (19) ve Halise Çoban ile (15) ile Şifanur Kuş (18), bir süre sonra mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetiyle İliç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada gıda zehirlenmesi tanısıyla ilk müdahaleleri yapılan 5 kişi, daha sonra Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Hastalardan Bekir Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evde tavuk yediklerini belirterek "Yemek sonrası önce babam sonra biz rahatsızlandık. Bunun üzerine ben hemen marketten aldığım diğer tavukların son kullanma tarihlerine baktığımda tarihlerinin 1 hafta geçtiğini gördüm. Şikayetler artınca ailece hastaneye geldik." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:02 Kaynak: AA

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