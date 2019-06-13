Erzincan'da gıda zehirlenmesi şüphesi

Erzincan
'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 6'sı çocuk 11 kişi tedavi altına alındı.
Kentin Çayırlı
ilçesi Balkaya köyünde odun kömürü işçiliği yapan ve aynı evde kalan baba Şehmuz (43) ile çocukları Zeynep (16), Nejla (11), Berna (10), Yusuf (15) ve Yakup Akgün'ün (13) yanı sıra Sadık (72), Pınar
(24), İbrahim (19) ve Sevim Akgün (35) ile Özgürcan Demirel (7) yedikleri yemekten sonra rahatsızlandı.
Yüksek ateş, mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetleri görülen bu kişiler durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Rahatsızlanan vatandaşlar eve gelen ambulanslar ile Erzincan Binali Yıldırım
Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunmayan vatandaşlardan Zeynep, Nejla, Berna, Yusuf ve Yakup Akgün ile Özgürcan Demirel müşahede altına alındı, diğerleri ise taburcu edildi.