Erzincan'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 7 kişilik aile hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Erzincan'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 7 kişilik aile hastaneye kaldırıldı

22.04.2022 02:05
Erzincan'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 7 kişilik aile hastaneye kaldırıldı

Erzincan'da iftarın ardından rahatsızlanan 5'i çocuk 7 kişilik aile, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Erzincan'da iftarın ardından rahatsızlanan 5'i çocuk 7 kişilik aile, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de yaşayan Taştan ailesi, iftarın ardından karın ağrısı, mide bulantısı ve ishal belirtileri gösterdi.

Rahatsızlanan aile fertleri, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi acil servisine müracaat etti.

Yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphelenilen 5'i çocuk 7 kişilik aile, ilk müdahale sonrası müşahede altına alındı.

Erzincan'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 7 kişilik aile hastaneye kaldırıldı
Erzincan'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 7 kişilik aile hastaneye kaldırıldı
Erzincan'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 7 kişilik aile hastaneye kaldırıldı

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Erzincan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzincan'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 7 kişilik aile hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzincan'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 7 kişilik aile hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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