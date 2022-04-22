Erzincan'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 7 kişilik aile hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Erzincan'da iftarın ardından rahatsızlanan 5'i çocuk 7 kişilik aile, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de yaşayan Taştan ailesi, iftarın ardından karın ağrısı, mide bulantısı ve ishal belirtileri gösterdi.
Rahatsızlanan aile fertleri, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi acil servisine müracaat etti.
Yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphelenilen 5'i çocuk 7 kişilik aile, ilk müdahale sonrası müşahede altına alındı.
Kaynak: AA
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