Gıda zehirlenmesi şüphesi nedeniyle savcılık talimatı doğrultusunda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Gıda Kontrol ile Halk Sağlığı ekiplerince, çocuklara verilen su ve yemeklerden numune alınarak tahlile gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erzincan'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 122 öğrenci taburcu edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.