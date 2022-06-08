Erzincan'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 122 öğrenci taburcu edildi - Son Dakika
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Erzincan'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 122 öğrenci taburcu edildi

08.06.2022 12:15
Erzincan'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 122 öğrenci taburcu edildi

Erzincan'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvuran 122 öğrenci tedavilerin ardından taburcu oldu.

Erzincan'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvuran 122 öğrenci tedavilerin ardından taburcu oldu.

Kentte Fen Lisesinde eğitim gören ve dün yedikleri öğlen yemeğinin ardından yüksek ateş, mide bulantısı, baş dönmesi, kusma şikayetiyle gruplar halinde hastanelere başvuran öğrenci sayısı gece saatlerinde 122'ye ulaştı.

Öğrencilerden 101'i Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 14'ü Özel Neon Hastanesinde, 7'si de Göz Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Gıda zehirlenmesi şüphesi nedeniyle savcılık talimatı doğrultusunda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Gıda Kontrol ile Halk Sağlığı ekiplerince, çocuklara verilen su ve yemeklerden numune alınarak tahlile gönderildiği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 122 öğrenci taburcu edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Erzincan'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 122 öğrenci taburcu edildi - Son Dakika
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