Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

03.03.2022 16:35

Erzincan'da dün yakalanan 5 düzensiz göçmenin yurda girişini organize ettiği iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.

Erzincan'da dün yakalanan 5 düzensiz göçmenin yurda girişini organize ettiği iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerinin gözaltına aldığı D.S. ile A.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgusu sonrası göçmen kaçakçılığı iddiasıyla çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Erzincan- Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında dün bir otomobilde yapılan aramada 5 düzensiz göçmen yakalanmış, organizatör olduğu iddia edilen 2 şüpheli ise gözaltına alınmıştı.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

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Erzincan'da 5 düzensiz göçmen yakalandı Erzincan'da 5 düzensiz göçmen yakalandı 'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur' uygulaması 'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur' uygulaması

Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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