Erzincan'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Erzincan'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

22.04.2022 18:35
Erzincan'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Erzincan'da dün yakalanan 36 düzensiz göçmenin yurda girişini organize ettiği iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı.

Erzincan'da dün yakalanan 36 düzensiz göçmenin yurda girişini organize ettiği iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerinin dün uygulama noktasında iki ayrı otobüste yakalanan 36 düzensiz göçmenin yurda girişlerini organize ettikleri iddiası ile gözaltına alınan otobüsü sürücüleri ile muavinler A.K, N.Y, E.E, Ç.K. ve M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K, N.Y. ve E.E, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzincan'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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