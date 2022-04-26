Erzincan'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Erzincan'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı tutuklandı

26.04.2022 15:59
Erzincan'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı tutuklandı

Erzincan'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen 7 şüpheli tutuklandı.

Erzincan'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen 7 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerinin, dün arazide kaçarken yakaladıkları 9 düzensiz göçmenin yurda girişlerini organize ettikleri iddia edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polisin takibi sonucu göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle Ö.B, F.Ş, S.A, Y.A, H.G, S.K. ve M.Y, Erzurum'da yakalandı.

Getirildikleri Erzincan İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadeleri sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılar tutuklandı.

Erzincan'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı tutuklandı
Erzincan'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı tutuklandı

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Erzincan'da göçmen kaçakçısı 7 kişi tutuklandı Erzincan'da göçmen kaçakçısı 7 kişi tutuklandı Erzincan'da 9 düzensiz göçmen kırsal arazide kaçmaya çalışırken yakalandı Erzincan'da 9 düzensiz göçmen kırsal arazide kaçmaya çalışırken yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzincan'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzincan'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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