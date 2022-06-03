Erzincan'da göçmen kaçakçısı 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Erzincan'da göçmen kaçakçısı 1 kişi tutuklandı

03.06.2022 11:36
Erzincan'da göçmen kaçakçısı 1 kişi tutuklandı

Erzincan'da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 13 kaçak göçmenin geçişlerini organize ettiği öne sürülen 1 kişi tutuklandı.

Erzincan'da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 13 kaçak göçmenin geçişlerini organize ettiği öne sürülen 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzincan'da göçmen kaçakçılığına yönelik GİM, İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüklerinin ortak çalışmasında şehirlerarası otobüs terminaline, bir ticari taksinin yabancı uyruklu şahısları getirerek yasadışı yollarla başka ile göndereceği bilgisinin alınması üzerine, otogarda ticari taksiden inen 4 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Ticari taksi içerisindeki şüphelilere yönelik gerçekleştirilen takip sonucu, Erzincan Merkez Ulalar mevkii içerisinde yer alan ağaçlık bir alan içerisine saklanmış 13 yabancı uyruklu şahısla buluştuğu esnada şüpheli taksi şoförü ve yabancı uyruklu organizatör gözaltına alınarak kaçak göçmenler yakalandı.

13 kaçak göçmenin geçişlerini organize ettiği öne sürülen Afganistan uyruklu M.Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, taksi şoförü E.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

Afganistan, Erzincan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da göçmen kaçakçısı 1 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzincan'da göçmen kaçakçısı 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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