Erzincan'da göçmen kaçakçısı 7 kişi tutuklandı - Son Dakika

Erzincan polisinin takibi sonucu Erzurum'da yakalanan 7 göçmen kaçakçısı gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, İran sınırından Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren ve Erzincan'a kadar bir minibüsle getirilen 25'e yakın Afganistan uyruklu kaçak göçmenin sınırdan girişlerini organize ettikleri ileri sürülen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin takibi sonucu şüpheliler Erzurum'da yakalandı. Yakalanan H.G., F.Ş., Ö.B., S.A, Y.A., M.Y ve S.K., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN