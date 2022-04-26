Erzincan'da göçmen kaçakçısı 7 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Erzincan'da göçmen kaçakçısı 7 kişi tutuklandı

26.04.2022 16:38
Erzincan'da göçmen kaçakçısı 7 kişi tutuklandı

Erzincan polisinin takibi sonucu Erzurum'da yakalanan 7 göçmen kaçakçısı gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Erzincan polisinin takibi sonucu Erzurum'da yakalanan 7 göçmen kaçakçısı gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, İran sınırından Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren ve Erzincan'a kadar bir minibüsle getirilen 25'e yakın Afganistan uyruklu kaçak göçmenin sınırdan girişlerini organize ettikleri ileri sürülen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin takibi sonucu şüpheliler Erzurum'da yakalandı. Yakalanan H.G., F.Ş., Ö.B., S.A, Y.A., M.Y ve S.K., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN

Erzincan'da göçmen kaçakçısı 7 kişi tutuklandı
Erzincan'da göçmen kaçakçısı 7 kişi tutuklandı

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Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, Erzurum, Göçmen, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da göçmen kaçakçısı 7 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzincan'da göçmen kaçakçısı 7 kişi tutuklandı - Son Dakika
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