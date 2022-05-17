Son dakika! Göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika! Göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı

17.05.2022 16:01

Bir son dakika haberine göre Erzincan'da düzensiz göçmenlerin batı illerine sevklerini sağladığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Erzincan'da düzensiz göçmenlerin batı illerine sevklerini sağladığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Kentte dün yurda yasa dışı yollardan yurda giren düzensiz göçmenleri kamyoneti ile taşıdığı sırada, polis uygulama noktasını fark edip aracıyla tali yoldan kaçmaya çalışan Yusuf E. (23), İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerinin takibi sonucu Tercan ilçesine bağlı Mercan Beldesi'nde yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlı tutuklandı.

Son dakika! Göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı
Son dakika! Göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı
Son dakika! Göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı

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Kaynak: AA

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