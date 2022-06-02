Erzincan'da göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Erzincan'da göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen kişi tutuklandı

02.06.2022 20:31
Erzincan'da göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen kişi tutuklandı

Erzincan'da düzensiz göçmenlerin batı illerine sevklerini sağladığı öne sürülen kişi tutuklandı.

Erzincan'da düzensiz göçmenlerin batı illerine sevklerini sağladığı öne sürülen kişi tutuklandı.

Kentte dün yasa dışı yollardan yurda giren 13 Afganistan uyruklu göçmeni şehirler arası otobüs terminalinden batıdaki illere sevk etmeye çalıştıkları sırada İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan M.Y. ve E.Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden M.Y tutuklanırken, E.Ş ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
2 göçmen kaçakçısı yakalandı, 15 düzensiz göçmen kurtarıldı 2 göçmen kaçakçısı yakalandı, 15 düzensiz göçmen kurtarıldı Esenyurt'ta 10 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı Esenyurt'ta 10 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen kişi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
20:13 Meteoroloji toz taşınımı için vatandaşlara "Dışarı çıkmayın" uyarısında bulundu
19:52 AB, Rusya'dan petrol ithalatını da yasaklayan yaptırım paketine onay verdi
19:35 Erik toplamak için ağaca çıktı, merdiven basamağı kırılınca hayatını kaybetti
19:31 Ünlü iki hakem aynı anda eş cinsel olduğunu açıkladı
18:52 Chelsea'nin yıldız ismi, model Holly Scarfone ile el ele görüntülendi
18:43 Kraliçe Elizabeth'in tahta çıkışının 70. yılı kutlamalarına protestocular damga vurdu
18:41 Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, milli oyuncu Meryem Boz'u kadrosuna dahil etti
18:38 Borsa İstanbul, tüm zamanların en yüksek kapanış rekorunu kırdı
18:31 Ünlü futbolcunun iki kadınla otel odasında görüntüleri çıktı! Nişanlısının tepkisi ise olaydan daha çok şaşırttı
18:02 Anadolu Parsı, 1974'ten sonra ilk kez görüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 20:34:57. #1.12#
SON DAKİKA: Erzincan'da göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement