Erzincan'da göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Erzincan'da göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

13.06.2022 16:59
Erzincan'da göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Erzincan'da düzensiz göçmenlerin batı illerine sevkini sağladığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan'da düzensiz göçmenlerin batı illerine sevkini sağladığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, yasa dışı yollardan yurda giren düzensiz göçmenlerin batıdaki illere sevkini sağlayan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışma sonucu, söz konusu suça karışan şüphelilerden olduğu belirtilen M.Y'nin bulunduğu araç takibe alındı.

Ekiplerin takibiyle Erzincan- Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında durdurulan araçtaki M.Y. yakalandı.

Gözaltına alınan M.Y. hastanedeki sağlık kontrolü sonrası Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

YORUMLAR
500
Sinop'ta trafik raporunda 'hız ihlali' birinci sırada Sinop'ta trafik raporunda 'hız ihlali' birinci sırada Erzurum'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı Erzurum'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, Tragger, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:22 Giorgio Chiellini, ABD temsilcisi Los Angeles'a transfer oldu
22:14 "Karadeniz'de bulunan gaz, fiyatlara nasıl yansıyacak?" sorusuna Bakan Dönmez'den cevap: Çok daha uyguna gelecek
22:08 500 bin TL'lik ziynet eşyası ve bin dolar çalan hırsız, bacağındaki dövme sayesinde yakalandı
21:48 Lionel Messi dizide rol aldı! İşte setten ilk görüntüler
21:38 Ukrayna, Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk'de bir pazar yerini vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı
21:33 ABB, Mansur Yavaş'ın Süleyman Soylu'yla yer aldığı kare hakkında konuştu: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi, bir huyu yok
20:54 Dalgalı denize giren 7 üniversite öğrencisinden 6'sı kurtarılırken 1 kişi hayatını kaybetti
20:50 Fenerbahçe ile anılan Marcelo'nun efsane futbolcu Roberto Carlos ile görüştüğü öğrenildi
20:06 Kitabında Fatih Terim'i yerden yere vurmuştu! Andrea Pirlo, imza töreninde konu hakkında konuştu
19:33 Fenerbahçe'nin kulübünün transferi Lincoln Henrique İstanbul'da!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 22:35:37. #1.11#
SON DAKİKA: Erzincan'da göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement