Erzincan'da inşaat alanında meydana gelen göçükte 2 işçi enkaz altına kaldı - Son Dakika
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Erzincan'da inşaat alanında meydana gelen göçükte 2 işçi enkaz altına kaldı

30.05.2022 14:45

- Erzincan'da göçük: 2 yaralıERZİNCAN Erzincan'da inşaat alanında meydana gelen göçükte enkaz altına kalan 2 işçi yaralı kurtarıldı.

- Erzincan'da göçük: 2 yaralı

ERZİNCAN Erzincan'da inşaat alanında meydana gelen göçükte enkaz altına kalan 2 işçi yaralı kurtarıldı.

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Erzincan merkez Nerim Tombul Caddesi üzerindeki bir inşaat alanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, inşaat alanının bitişiğinde bulunan bir otelin arka kısmında çalışma yapan Mehmet Ali Koyun ve Medet Kotan isimli iki işçi göçük meydana gelmesi üzerine enkaz altında kaldı. Yaralı işçiler vatandaşlar ve olay yerine sevk edilen ilgili ekipler tarafından enkazdan çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan işçiler ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Görgü tanığı bir vatandaş, "Otelin arka kısmında inşaat alanına bakan bölümde çalışma yapıyordular. Bir anda göçük olunca altında kaldılar. Birisinin kolu, bacağı kırıldı. Hemen koşup kurtarmaya çalıştık" dedi.

Öte yandan polis olay yerinde inceleme yaparken savcılık tarafından tahkikat başlatıldı.

Erzincan'da inşaat alanında meydana gelen göçükte 2 işçi enkaz altına kaldı
Erzincan'da inşaat alanında meydana gelen göçükte 2 işçi enkaz altına kaldı
Erzincan'da inşaat alanında meydana gelen göçükte 2 işçi enkaz altına kaldı
Erzincan'da inşaat alanında meydana gelen göçükte 2 işçi enkaz altına kaldı
Erzincan'da inşaat alanında meydana gelen göçükte 2 işçi enkaz altına kaldı
Erzincan'da inşaat alanında meydana gelen göçükte 2 işçi enkaz altına kaldı
Erzincan'da inşaat alanında meydana gelen göçükte 2 işçi enkaz altına kaldı
Erzincan'da inşaat alanında meydana gelen göçükte 2 işçi enkaz altına kaldı
Erzincan'da inşaat alanında meydana gelen göçükte 2 işçi enkaz altına kaldı

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Erzincan'da inşaat kazısında göçük: 2 işçi yaralı Erzincan'da inşaat kazısında göçük: 2 işçi yaralı Altyapı çalışmaları sırasında 2 işçi göçük altında kaldı Altyapı çalışmaları sırasında 2 işçi göçük altında kaldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da inşaat alanında meydana gelen göçükte 2 işçi enkaz altına kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzincan'da inşaat alanında meydana gelen göçükte 2 işçi enkaz altına kaldı - Son Dakika
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