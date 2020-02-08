Erzincan'da gümrük kaçağı 12 bin çift çorap ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan'da gümrük kaçağı 12 bin çift çorap ele geçirildi - Son Dakika

Erzincan'da gümrük kaçağı 12 bin çift çorap ele geçirildi

7 saat önce

Erzincan'da yabancı plakalı 3 araçta gümrük kaçağı 12 bin çift kadın çorabı ile 1420 paket sigara ele geçirildi.

Erzincan'da gümrük kaçağı 12 bin çift çorap ele geçirildi, System.String[]

Erzincan'da yabancı plakalı 3 araçta gümrük kaçağı 12 bin çift kadın çorabı ile 1420 paket sigara ele geçirildi.


Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Ekiplerin, 3-6 Şubat'ta D-100 karayolundaki Mercan beldesi yol kontrol ve arama noktasında uygulama yaptığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Erzurum istikametinden gelen yabancı plakalı 3 araçta yapılan aramada toplam 1420 paket gümrük kaçağı bandrolsüz sigara ve 12 bin çift gümrük kaçağı kadın çorabı ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak malzemelerle ilgili olaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmıştır."

Erzincan, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Phoenix Open golf turnuvasında olay görüntü! Vuruş sırasında göğüslerini açtı
Dükkanının önüne kardan kadın yaptı, müşteri potansiyeli arttı Kahraman polis o anları anlattı Çorum eşiyle tartışan kadın, otogarda tabancayla havaya ateş etti

Son Dakika Haberleri
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu
15:24 Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Hadise'nin eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi
15:05 Eski sevgili Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum: Gerekli görürsem konuşuruz
13:41 Nesrin Cavadzade: Erkekler güçlü kadınlardan korkuyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 18:06:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzincan'da gümrük kaçağı 12 bin çift çorap ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]