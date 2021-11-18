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Erzincan'da 2 bin 886 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Erzincan'da 2 bin 886 paket kaçak sigara ele geçirildi

18.11.2021 18:16
Erzincan'da 2 bin 886 paket kaçak sigara ele geçirildi

Erzincan'da jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında İran plakalı tırda 2 bin 886 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Erzincan'da jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında İran plakalı tırda 2 bin 886 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekiplerince merkez ilçe mülki sınırları içerisinde yapılan uygulamada İran plakalı tır durduruldu. Tırda yapılan aramada 2 bin 886 paket kaçak sigara ele geçirildi. İranlı tır sürücüsü V.P., gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen V.P., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN

Erzincan'da 2 bin 886 paket kaçak sigara ele geçirildi

Münir Karaloğlu, Erzincan, Sigara, İran, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da 2 bin 886 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzincan'da 2 bin 886 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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