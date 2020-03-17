Erzincan'da güne karla uyandı - Son Dakika
Son Dakika Genel Erzincan'da güne karla uyandı - Son Dakika

Erzincan'da güne karla uyandı

33 dakika önce

Erzincan'da güne karla uyandı Erzincan'da Mart ayında kar yağdı Erzincan kent merkezine kar yağdı.

Erzincan'da güne karla uyandı

Erzincan'da Mart ayında kar yağdı

ERZİNCAN - Erzincan kent merkezine kar yağdı.

Erzincanlılar güne beyaz örtüyle uyanırken, kar ve tipi yüksek kesimlerde etkili oldu. Vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları fırçayla temizledi. Bazı vatandaşlar da sabahın erken saatlerinde toprak damlı evlerinin su akıtmaması için kar küremesi yaptı.

Kar merkezde çok fazla etkili olmazken yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Kızıldağ Geçidi mevkiinde yolun ulaşıma kapanmaması için Karayolları ekipleri yoğun çaba sarf etti. Yolda sürekli karla mücadele çalışmasını aralıksız devam ettiren ekipler buzlanmaya karşıda yola tuz serpti.

Erzincan'da güne karla uyandı

Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 08:21 Kaynak: İHA
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