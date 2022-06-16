Güvenlik korucularına eğitim semineri - Son Dakika
Üye Girişi

Güvenlik korucularına eğitim semineri

16.06.2022 14:54

Erzincan'da İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Korucular Dairesi Başkanlığınca kentte görev yapan güvenlik korucularına yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.

Erzincan'da İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Korucular Dairesi Başkanlığınca kentte görev yapan güvenlik korucularına yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.

Vali Mehmet Makas, Müftülük Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde yaptığı konuşmada, güvenlik korucularının mübarek ve kutsal bir görev yaptığını söyledi.

Terörle mücadeledeki başarıya değinen Makas, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Bakanımızın cevvalliğinde terörle mücadele bağlamında çok büyük başarılara imza attık. Son 20 yılda hakikaten hayal bile edemeyeceğimiz çok olumlu sonuçlara erişiyoruz. Bu gün artık PKK denilen terör örgütü bitme noktasına gelmiştir." dedi.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Korucular Dairesi Genel Müdür Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman ise 31 ilde 57 bin 543 güvenlik korucusu, 17 bin 774 gönüllü güvenlik korucusunun görev yaptığını anlattı.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol da korucuların yurt içi ve yurt dışında terörle mücadelede aktif rol aldıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından Doç. Dr. Oğuzhan Aydın, katılımcılara "dini değerlerimiz", "milli kimliğimiz" ve "inançlarımıza bağlı uygulamalar" konularında seminer verdi.

Güvenlik korucularına eğitim semineri
Güvenlik korucularına eğitim semineri
Güvenlik korucularına eğitim semineri
Güvenlik korucularına eğitim semineri
Güvenlik korucularına eğitim semineri
Güvenlik korucularına eğitim semineri
Güvenlik korucularına eğitim semineri

YORUMLAR
500
Yaz Kur'an kursu eğitim seminerleri başladı Yaz Kur'an kursu eğitim seminerleri başladı Nazilli'de 'Yaz Kur'an Kursu Eğitim Semineri' düzenlendi Nazilli'de 'Yaz Kur'an Kursu Eğitim Semineri' düzenlendi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güvenlik korucularına eğitim semineri - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:27 Baba dizisinin başrol oyuncusu Hakan Kurtaş aşka geldi! Sevgilisiyle öpüştüğü fotoğrafını paylaştı
15:16 Mezuniyet kutlaması yapılan yat karaya vurdu! Gençlerin o anı kamerada
15:14 Ünlü futbolcu Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan olay paylaşım! Eşine "Koçumla antrenman yapmak ister misin?" diye sordu
15:06 Kızıl Gezegen'de yaşam belirtisi arıyorlardı, tek bulabildikleri çöp oldu!
14:59 Dünyaca ünlü K-pop grubu BTS, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla dağıldıklarını duyurdu!
14:44 Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı Mehmet Büyükekşi kimdir? İşte hakkındaki tüm bilgiler
14:42 Terörist başı Öcalan'a destek yürüyüşünde polise yumruk atan DBP'li Saliha Aydeniz'in fezlekesi Meclis'e gidiyor
14:40 Putin şimdi de gözünü kutup bölgesine dikti! Arktik bölgesinde askeri üslerin inşası başladı
14:25 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı toplantıda Bülent Arınç'ın elini sıkmadı!
14:22 Son dönemde aldığı eleştiriler hakkında konuşan Hakan Ural: Ölümü göze aldım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 15:37:57. #1.11#
SON DAKİKA: Güvenlik korucularına eğitim semineri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement