Güvenlik korucularının temel meseleleri ile yakından ilgilendiklerini anlatan Karaman, Türkiye genelinde 31 ilde 57 bin 543 güvenlik korucusu, 17 bin 774 gönüllü güvenlik korucusunun görev yaptığını söyledi.

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Müftülük, Erzincan, Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Erzincan'da güvenlik korucularına hizmet içi eğitim semineri verildi - Son Dakika

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