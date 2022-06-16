Erzincan'da güvenlik korucularına hizmet içi eğitim semineri verildi - Son Dakika
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Erzincan'da güvenlik korucularına hizmet içi eğitim semineri verildi

16.06.2022 17:11
Erzincan'da güvenlik korucularına hizmet içi eğitim semineri verildi

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Erzincan'da görev yapan güvenlik korucularına hizmet içi eğitim semineri verildi.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Erzincan'da görev yapan güvenlik korucularına hizmet içi eğitim semineri verildi.

Müftülük Salonundaki programa, kent protokolü, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman ve güvenlik korucuları katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve güvenlik korucuların tanıtım filminin izlettirilmesiyle başlayan programın açılış konuşmasını İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun selamını getirdiğini söyledi.

Koruculuk sistemi hakkında istatistiki bilgiler veren Karaman, güvenlik korucularının terör örgütü PKK'ya karşı başarıyla mücadele ettiğine değindi.

Güvenlik korucularının temel meseleleri ile yakından ilgilendiklerini anlatan Karaman, Türkiye genelinde 31 ilde 57 bin 543 güvenlik korucusu, 17 bin 774 gönüllü güvenlik korucusunun görev yaptığını söyledi.

Seminer, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Aydın'ın eğitim vermesi ve soru cevapla son buldu. - ERZİNCAN

Erzincan'da güvenlik korucularına hizmet içi eğitim semineri verildi
Erzincan'da güvenlik korucularına hizmet içi eğitim semineri verildi
Erzincan'da güvenlik korucularına hizmet içi eğitim semineri verildi

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Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Müftülük, Erzincan, Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da güvenlik korucularına hizmet içi eğitim semineri verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da güvenlik korucularına hizmet içi eğitim semineri verildi - Son Dakika
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