Erzincan'da hafif ticari araç bariyere çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Erzincan'da hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Ahmet Atacan yönetimindeki 33 NRS 25 plakalı hafif ticari araç, Erzincan- Erzurum kara yolu Üzümlü ilçesi Sansa Deresi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
Kazada, araçta bulunan Gülen Atacan ve Halime Özçelik yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kısmen kapanan Erzincan-Erzurum kara yolunda ulaşım yaklaşık iki saat süreyle kontrollü olarak sağlandı.
Kara yolu aracın kaldırılmasının ardından, yeniden ulaşıma açıldı.