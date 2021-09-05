Hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Erzincan'da, yoldan çıkan hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

Erzurum'dan Erzincan istikametine giden Halil İbrahim Aşasın (25) yönetimindeki 06 EA 8270 plakalı hafif ticari araç, Üzümlü ilçesi Bağlar Köyü mevkisinde bariyerlere çarparak şarampole devrildi.

Kazada hurdaya dönen aracın içerisinde aynı aileden sürücü ile Mustafa (63) ve Gökçek Aşasın (58) araç içerisinde sıkıştı.

Kaza yerinden geçen vatandaşların yardımı ile araçta sıkışan yaralılar kurtarıldı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada Mustafa Aşasın hayatını kaybederken eşi ve oğlunun ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerince kaza yerinde inceleme yapıldı.

Öte yandan kazada ölen Mustafa Aşasın'ın Kars merkeze bağlı Ağadeve Köyü muhtarı olduğu ve Ankara'ya kanser tedavisi için gittiği belirtildi.