Hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı - Son Dakika

Erzincan'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Cuma İnce'nin (54) kullandığı 25 AAU 993 plakalı hafif ticari araç, Erzincan- Sivas kara yolu Gümüşhane yol ayrımı yakınlarında yol kenarındaki tarlaya devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile Elif (26 ), Aynur (53 ) ve Muhammet İnce (30) ile Nevin Düzyol (86) ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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