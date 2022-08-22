Erzincan'da hafif ticari araç ile cip çarpıştı, 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Erzincan'da hafif ticari araç ile cip çarpıştı, 7 kişi yaralandı

22.08.2022 15:48

Erzincan'da hafif ticari araç ile cipin çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Erzincan'da hafif ticari araç ile cipin çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

İ.K'nin kullandığı 34 DUZ 14 plakalı cip, Erzincan- Erzurum kara yolunun Karakaya mevkisinde, Ö.K. idaresindeki 06 BG 5708 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazanın etkisiyle yoldan çıkan hafif ticari araçta sıkışan yaralılar, Erzincan Belediyesi itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla çıkarıldı.

Kazada yaralanan sürücülerin yanı sıra araçlardaki S.K (40), M.K (11), A.K (7), G.K (54) ve S.K (83), ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Erzincan, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da hafif ticari araç ile cip çarpıştı, 7 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da hafif ticari araç ile cip çarpıştı, 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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