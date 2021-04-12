Erzincan'da hafta sonu Kovid-19 tedbirlerine uymayan 11 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

Erzincan'da hafta sonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 11 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu kent genelinde denetimlerini artırarak sürdürdü.

Ekipler, işlek noktalardan Fevzipaşa, Ordu, Halitpaşa ve 13 Şubat caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere il genelindeki park, otobüs durağı, lokanta, cami ve çay bahçesi gibi alanları denetledi.

Denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve sosyal mesafe ile maske kuralını ihlal eden 11 kişiye para cezası kesildi.