Erzincan'da halı sahada kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Erzincan'da halı sahada kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti

19.03.2022 16:53
Erzincan'da halı sahada kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti

Erzincan'da halı sahada top oynarken kalp krizi geçiren genç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Erzincan'da halı sahada top oynarken kalp krizi geçiren genç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kavakyolu beldesindeki bir halı sahada arkadaşlarıyla top oynarken aniden rahatsızlanan Mevlüt Ilgaz (17) yere yığıldı.

Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine halı sahaya gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ilgaz'ı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Ilgaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Kalp Krizi, Kavakyolu, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Erzincan'da halı sahada kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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