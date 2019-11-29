Son Dakika Haberleri: Erzincan'da Hastane Afet ve Acil Durum Planı Uygulayıcı Eğitimi gerçekleşti
Son Dakika Güncel Erzincan'da Hastane Afet ve Acil Durum Planı Uygulayıcı Eğitimi gerçekleşti - Son Dakika

Erzincan'da Hastane Afet ve Acil Durum Planı Uygulayıcı Eğitimi gerçekleşti

7 saat önce

Erzincan'da merkez Mimar Sinan Aile Sağlık Merkezi eğitim salonunda Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Uygulayıcı Eğitimi yapıldı.

Erzincan'da Hastane Afet ve Acil Durum Planı Uygulayıcı Eğitimi gerçekleşti, System.String[]

Erzincan'da merkez Mimar Sinan Aile Sağlık Merkezi eğitim salonunda Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Uygulayıcı Eğitimi yapıldı.


Eğitime merkez ve ilçe hastanelerden 25 personel katılarak 4 gün süreyle eğitmenler tarafından eğitim aldı.


Eğitimlerde afet ve acil durum konuları, afetlerde müdahale planları, HAP kılavuzu tanıtımı gibi konular anlatılarak, bu eğitimlerle hastanelerin afet ve acil durumlara ilişkin riskleri önlemesi veya mümkün olduğunca azaltması ve afetlere karşı dirençli olması amaçlandığı kaydedildi.


Eğitim sonunda İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, eğitmenlere teşekkür belgesi, eğitime katılan 25 personele de katılım belgesi takdim etti. - ERZİNCAN

Mimar Sinan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:05 Kaynak: İHA
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