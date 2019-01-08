Son Dakika Haberleri: Erzincan'da Hava Ulaşımına Kar Engeli

Erzincan'da Hava Ulaşımına Kar Engeli

22 dakika önce

Erzincan'da hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Erzincan'da Hava Ulaşımına Kar Engeli, System.String[]
Erzincan'da hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Erzincan Havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde yapılması planlanan İstanbul-Erzincan ve Ankara-Erzincan seferleri, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamadı.

Yetkililer, hava şartlarının düzelmesi durumunda seferlerin gerçekleştirileceğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:34 Kaynak: AA

Erzincan Havalimanı, Ankara, Erzincan, Güncel
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