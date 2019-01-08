Erzincan'da Hava Ulaşımına Kar Engeli
22 dakika önce
Erzincan'da hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.
Erzincan
'da hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi. Erzincan Havalimanı
yetkililerinden alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde yapılması planlanan İstanbul-Erzincan ve Ankara-Erzincan seferleri, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamadı.
Yetkililer, hava şartlarının düzelmesi durumunda seferlerin gerçekleştirileceğini belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:34 Kaynak: AA
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