Erzincan'da hava ulaşımına kar engeli - Son Dakika
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Erzincan'da hava ulaşımına kar engeli

6 saat önce

Erzincan'da yoğun kar yağışı nedeniyle yapılması planlanan uçuşlar karşılıklı olarak iptal edildi.

Erzincan'da hava ulaşımına kar engeli, System.String[]

Erzincan'da yoğun kar yağışı nedeniyle yapılması planlanan uçuşlar karşılıklı olarak iptal edildi.


Erzincan'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı kentte etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken hava yolu ulaşımında da aksamalara neden oldu. 09.05 PC 2521 Erzincan - İstanbul Sabiha Gökçen, 16.45 TK 2655 Erzincan - İstanbul, 08.20 PC 2520 İstanbul Sabiha Gökçen - Erzincan, 15.50 TK 2654 İstanbul - Erzincan seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.


Kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından uçuşların normale döneceği bildirildi. - ERZİNCAN

Sabiha Gökçen, İstanbul, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:24 Kaynak: İHA
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