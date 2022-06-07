Havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı

07.06.2022 18:42

Erzincan'da iki apartman arasındaki havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Erzincan'da iki apartman arasındaki havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Atatürk Mahallesi 353. Sokakta iki apartman arasında bulunan havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusunu fark eden vatandaşlar, yavruyu bulunduğu yerden çıkaramayınca durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

Olay yerine gelen Erzincan Belediyesine bağlı itfaiye ekipler, yavru kediyi kurtarmak için apartmanın birinci katında bulunan bir evin mutfak penceresinden havalandırma boşluğuna inerek kediyi düştüğü yerden çıkardı.

Apartmanın havalandırma boşluğundan kedi sesinin geldiğini fark ettiğini belirten Şahmettin Kemaloğlu, "Yaptığım araştırmada kedi yavrusunun havalandırma boşluğuna düştüğünü gördüm. Bunun üzerine itfaiyeye haber verdim. Onlar da havalandırma boşluğuna inerek kedi yavrusunu bulunduğu yerden kurtardı." diye konuştu.

Sağlıklı olduğu anlaşılan kedi, ekiplerce Erzincan Belediyesine ait hayvan barınağına götürüldü.

Havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı
Havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı
Havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı
Havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı
Havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı
Havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı
Havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı

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Havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı Havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı Havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı Havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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