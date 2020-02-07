Erzincan'da havayolu ulaşımına rüzgar engeli - Son Dakika
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Erzincan'da havayolu ulaşımına rüzgar engeli

6 saat önce

ERZİNCAN (İHA) – Erzincan ve Bayburt'un yüksek kesimleri kar ve tipinin etkisi altına girdi.

Erzincan'da havayolu ulaşımına rüzgar engeli, System.String[]

ERZİNCAN (İHA) – Erzincan ve Bayburt'un yüksek kesimleri kar ve tipinin etkisi altına girdi. Refahiye ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verilirken kuvvetli rüzgar nedeniyle Erzincan'da 4 uçak seferi iptal edildi.


Erzincan ve Bayburt'un yüksek kesimlerinde aralıklı kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Hayatı olumsuz etkileyen kar yağışından dolayı Refahiye ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. İlçede kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı. Toprak damlı evlerde yaşayan vatandaşlar sabah saatlerinde kar küreme işine koyuldu.


"Erzincan'da 4 uçak seferi iptal edildi"


Havayolu ulaşımı da kuvvetli rüzgar nedeniyle aksadı. Olumsuz hava koşulları dolayısıyla Erzincan, Ankara ve İstanbul uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.


4 uçak seferinde ise 00.35 THY 7224 Sabiha Gökçen - İstanbul-Erzincan, 01.15 THY 7078 Ankara - Erzincan, 05.55 THY 7079 Erzincan - Ankara, 06.15 THY 7225 Erzincan - İstanbul-Sabiha Gökçen uçuşları yer aldı.


Öte yandan, etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle dünde bazı uçak seferleri iptal edilmişti. - ERZİNCAN

Türk Hava Yolları, Erzincan, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:13 Kaynak: İHA
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