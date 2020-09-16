Erzincan'da hayvan varlığını artıracak proje geliştiriliyor - Son Dakika

Erzincan'da hayvan varlığını artıracak proje geliştiriliyor

Erzincan'da "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" isimli koyun yetiştiriciliği ile bölgesel kalkınma projesine yönelik Vali Mehmet Makas başkanlığında toplantı yapıldı.

Erzincan'da hayvan varlığını artıracak proje geliştiriliyor, System.String[]

Erzincan'da "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" isimli koyun yetiştiriciliği ile bölgesel kalkınma projesine yönelik Vali Mehmet Makas başkanlığında toplantı yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, Ziraat Bankası Erzurum Bölge Başkanı Mahmut Şencan, Ziraat Bankası Erzincan Merkez Şube Müdürü Murat Bedir, 13 Şubat Şube Müdürü Fatih Kök, Hayvan Sağlığı ve Su Ürünleri Şube Müdürü Serkan Kütük ve Erzincan İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Uğur İbrahim Karakuş katıldı.

Geliştirilecek proje kapsamında; Erzincan genelinde koyun yetiştiriciliğinin yerli ve yerel ırklarla geliştirilmesi, küçükbaş hayvan varlığının artırılması, bölgesel üstünlüklerin ekonomik güce dönüştürülmesi ve bölgesel kaynaklarla bölgesel kalkınma elde edilmesi hedefleniyor.

Yapılan toplantıda konuşan Vali Mehmet Makas, Anadolu coğrafyasının koyunculuğa daha uygun olduğunu belirterek, bu kapsamda yerli koyun ırklarının yeterli verime ve üretkenliğe sahip olması ile üreticinin, mera hayvancılığı sayesinde kar edebileceğini aktardı.

Ziraat Bankası'nın ise projeden yararlanacak üreticilere, uygun koşullarla kredi kullandıracağını bildiren Vali Mehmet Makas, projenin verimli bir şekilde Erzincan'da uygulanabilmesini temenni etti. - ERZİNCAN

Ziraat Bankası, Erzincan, Valilik, Tarım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 09:50 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzincan'da hayvan varlığını artıracak proje geliştiriliyor - Son Dakika

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