Erzincan'da HES kodu olamayan kamu kurum kuruluşlarına alınmayacak - Son Dakika

Erzincan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarına Hayat Eve Sığar (HES) kodu olmayanlar alınmayacak. Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Erzincan'da tüm alanlarda piknik yapılması da yasaklandı.

Erzincan'da, covid-19 salgını nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulundan yeni kararlar çıktı. Korona virüsle mücadele pandemi sürecinde son bir haftada günlük hasta sayısı en çok artan iller arasında ilk üçe giren Erzincan'da sıkı tedbirler alınmaya başlandı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, il genelinde covid-19 salgınını önleme amacıyla sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak için bugüne kadar birçok kısıtlamaya giderek ilave tedbirler aldı.

Yeni alınan ek kararlara ilişkin şu bilgiler verildi:

"İlimizde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde görevli personel marifetiyle Hayat Eve Sığar mobil uygulaması üzerinden vatandaşların HES kodlarının sorgulanması ve uygulamanın onay verdiği kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerine izin verilmesi.

Kamu kurum ve kuruluşlarına müracaat edecek vatandaşların sorun yaşamaması adına önceden telefon vb cihazlar üzerinden HES uygulamasından veya telefonla SMS yoluyla HES kodu sorgulamalarını yaparak onay verilmesi halinde müracaat etmelerinin doğru olacağıyla ilgili bilinçlendirmesi için gerekli duyuruların ve bilgilendirmelerin yapılması.

İl genelinde kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, mesire alanı vb. tüm alanlarda piknik yapılması yasaklanmıştır.

İlimiz genelinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) vatandaşlarımıza istisnasız maske takma zorunluluğu getirilmiştir.

Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir.

Turizm işletmesi belgesi olan otel, restoran vb. işletmelerde dahil olmak üzere restoran, kafe vb. tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00'ten sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmeyecektir. Mülki idare amirlerinin koordinasyonunda kolluk birimleri ve yerel yönetimler bu konuda gerekli tüm tedbirleri alacaklardır.

Vatandaşların toplu olarak bulunduğu/bulunabileceği yerler (pazaryerleri vb.) ile kafe, restoran vb. yeme içme ve eğlence mekanlarında; Koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ile İçişleri Bakanlığının ilgili Genelgeleriyle belirlenen kurallara ve alınan tedbirlere uyulması hususundaki denetimlerin süreklilik taşıyacak şekilde etkinliğinin artırılmasına yönelik gerekli tedbirler valilik/kaymakamlık makamları tarafından alınacaktır.

Korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyen gerçek ve tüzel kişilere (işletmeler vb.) uygulanan idari para cezalarının tahsili konusunda Valilik/ Kaymakamlık Makamlarınca gerekli hassasiyet gösterilecektir.

Bu hususlarda İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72. maddeleri uyarınca meclisimizce yukarıda alınan kararların ve daha önceki alınan kararlarımızın ilgili birim amirleri ve sıralı sorumlu amirler tarafından takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi.

Belirtilen sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Belirtilen sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir" - ERZİNCAN