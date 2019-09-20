Son Dakika Haberleri: Erzincan'da hırsızlık suçundan 4 kişi tutuklandı
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Erzincan'da hırsızlık suçundan 4 kişi tutuklandı

1 saat önce

Erzincan'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Erzincan'da hırsızlık suçundan 4 kişi tutuklandı, System.String[]

Erzincan'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.


Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında, iş yerinden hırsızlık, açıktan hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından aranan S.A., D.E.P., M.E. ve Ö.A. isimli 4 şahıs gözaltına alındı. Güvenlik kamerası incelemesi sonucu 3 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen S.A., D.E.P., M.E. ve Ö.A. isimli şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Öte yandan S.A., D.E.P., M.E. ve Ö.A. isimli şahısların benzer suçlardan haklarında bir çok kez işlem yapıldığı öğrenildi. - ERZİNCAN

Erzincan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:49 Kaynak: İHA
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