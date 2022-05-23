Erzincan'da huzur ve güven uygulaması - Son Dakika
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Erzincan'da huzur ve güven uygulaması

23.05.2022 10:01
Erzincan'da huzur ve güven uygulaması

Erzincan emniyeti il genelinde "Yasa dışı bahis/siber denetim ve kumar/oyun makineleri" uygulaması yapıldı.

Erzincan emniyeti il genelinde "Yasa dışı bahis/siber denetim ve kumar/oyun makineleri" uygulaması yapıldı. Uygulamalarda, iş yerleri ve dernekler kontrol edildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından il genelinde "Yasa dışı bahis/siber denetim ve kumar/oyun makineleri" uygulaması yapıldı. Genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla kumar ve tombala tabir edilen oyunların kahvehane, kıraathane ile dernek, dernek lokali ve kooperatif adı altında faaliyet gösteren yerlerde oynatılmasının engellenmesi için Türkiye'de eş zamanlı olarak uygulama geçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen 'Yasa dışı bahis/siber denetim ve kumar/oyun makineleri' denetimlerinde ülke genelinde 57 bin 107 personel katıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Genel Komutanlığınca gerçekleştirilen denetimler, ülke genelinde 10 bin 85 ekip ve 57 bin 107 personelin katılımıyla gerçekleşti.

Yasadışı bahis/siber denetimi uygulamasında 7 yasadışı bahis oynatılan iş yerinde, 75 oynatan şahıs hakkında '7258 Sayılı Kanun' çerçevesinde adli işlem ve 91 şahıs hakkında da yasadışı bahis oynamaktan idari işlem yapıldığı öğrenildi. Ayrıca uygulamada, 19 şahıs gözaltına alınırken 388 aranan şahıs da yakalandı.

Kumar/oyun makineleri uygulamasında ise 31 bin 752 iş yeri ve 992 dernekte, 47 şahıs gözaltına alındı, 360 aranan şahıs yakalandı, 119 şahıs hakkında adli işlem, 6 bin 913 şahıs hakkında idari işlem uygulandı. 107 umuma açık iş yeri ve derneğe idari işlem yapıldı. Yapılan uygulamalarda Covid-19 salgını ile ilgili olarak, çıkarılan genelgeler ile 'maske takmamak ve sosyal mesafe yasağına uymamak' tedbirlerine uymayan 91 şahsa idari para cezası uygulanırken 26 şahsa adli işlem yapıldı. Ayrıca 6 adet bilgisayar, 1 adet yazıcı, 26 bin 427 TL para, 3 adet tabanca, 7 adet av tüfeği, 55 adet mermi, 1 adet kurusıkı tabanca, 23 adet oyun makinesi, 10 adet tombala makinesi ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde, bin 355 adet kaçak sigara, çok sayıda yasadışı bahis oyun kuponu, oyun kağıdı ve oyun pulları ele geçirildi. - ERZİNCAN

Erzincan'da huzur ve güven uygulaması
Erzincan'da huzur ve güven uygulaması
Erzincan'da huzur ve güven uygulaması

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Kaynak: İHA

Erzincan, oyunlar, Kumar, Bahis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da huzur ve güven uygulaması - Son Dakika


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