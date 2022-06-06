Erzincan'da huzur ve güven uygulaması - Son Dakika
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Erzincan'da huzur ve güven uygulaması

06.06.2022 13:40
Erzincan'da huzur ve güven uygulaması

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla "Türkiye Güven Huzur 2022/2" uygulaması yapıldı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla "Türkiye Güven Huzur 2022/2" uygulaması yapıldı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak "Türkiye Güven Huzur 2022/2" uygulaması yapıldı.

Erzincan'da da yapılan uygulama, metruk binalar, park-bahçeler, eğlence ve etkinlik yapılan meydanlar, fuar ve kutlama alanları, kamu binaları, toplu taşıma yapılan gar/istasyon, otogar/terminal girişleri ile havaalanı güzergahlarında, alışveriş merkezleri (AVM) girişleri ve çevrelerinde gerçekleştirildi.

3 aşamada gerçekleşen "Türkiye Güven Huzur 2022/2" uygulaması çerçevesinde Erzincan'da 50 metruk bina, 7 okul çevresi ve 16 park-bahçe kontrol edilerek 46 umuma açık yer ise denetlendi. Yapıam denetimlerde, bin 12 şahıs sorgulanarak, 241 araç kontrol edildi.

Uygulama sonucunda, 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Kontrol edilen araçlardan ise 16 araca cezai işlem uygulanarak 1 araç trafikten men edildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalarımızı yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" denildi. - ERZİNCAN

Erzincan'da huzur ve güven uygulaması
Erzincan'da huzur ve güven uygulaması
Erzincan'da huzur ve güven uygulaması
Erzincan'da huzur ve güven uygulaması

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Kaynak: İHA

Erzincan, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da huzur ve güven uygulaması - Son Dakika

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