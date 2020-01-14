Erzincan'da İdlib için yardım seferberliği başlatıldı - Son Dakika
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Erzincan'da İdlib için yardım seferberliği başlatıldı

6 saat önce

Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırılarına maruz kalan İdlib için Erzincan'da yardım seferberliği başlatıldı.

Erzincan'da İdlib için yardım seferberliği başlatıldı, System.String[]

Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırılarına maruz kalan İdlib için Erzincan'da yardım seferberliği başlatıldı.


Saldırılara maruz kalan İdlib'den kaçmaya çalışan İdlibliler kış şartlarının ağırlaştığı bölgede yaşam mücadelesi verdiğine dikkat çekilerek Erzincan'da yardım seferberliği başlatıldı.


Erzincan protokolü ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile bugün yapılan toplantıda İdlib için yardım seferberliği başlatıldı.


Yardım seferberliği kapsamında; Çadır, gıda kolisi, battaniye, çizme-çorap ve mont gibi acil insani yardım malzemeleri Fatih Mahallesi Hacı Bektaşi Veli Caddesi(Öğretmenevi yanı) Kızılay Afet Yönetim Merkezinde toplanacak.


Burada 17 Ocak 2020 Cuma günü akşamına kadar toplanan ayni yardımlar ilk parti olarak en kısa sürede yardım bölgesine ulaştırılacak. İkinci parti ayni yardım toplama çalışmaları müteakip hafta devam edecek.


Nakdi yardımlar ise Türkiye Diyanet Vakfı-Erzincan Şubesi adına Vakıf Katılım Bankası Erzincan Şubesinde açılan 270567-30440 TR-91 0021 0000 0002 7056 7000 02 nolu hesapta toplanarak yardım bölgesine ulaştırılacak. - ERZİNCAN

Beşşar Esed, Erzincan, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 07:01 Kaynak: İHA
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