Erzincan'da İdlib şehitleri için mevlit okutuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan'da İdlib şehitleri için mevlit okutuldu - Son Dakika

Erzincan'da İdlib şehitleri için mevlit okutuldu

20 dakika önce

Erzincan'da, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan askerler için mevlit okutuldu.

Erzincan'da İdlib şehitleri için mevlit okutuldu, System.String[]

Erzincan'da, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan askerler için mevlit okutuldu.

Şehit Ailelerini Koruma Derneği, Erzincan Gazeteciler Cemiyeti ve Gönüllü Gençler Derneği tarafından düzenlenen mevlit programı, Boyacılar Camisi'nde akşam namazından önce gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, şehitler için mevlit okundu, dua edildi.

Duanın ardından Erzincan Müftüsü Mehmet Emin Çetin ile imam hatiplere, sivil toplum örgütleri temsilcileri tarafından Türk bayrağı hediye edildi. Mevlit sonrası vatandaşlara lokum ikram edildi.

Programa, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Altıntaş, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 09:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib semalarında muhteşem görüntü! Mehmetçikten sevgilerle
İletişim Başkanı Altun'dan Kılıçdaroğlu'na 'şehitler tepesi' yanıtı: Açık bir itiraftır Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib şehidimizin evine taziye ziyareti Bahar Kalkanı Harekatı için yarın sabah tüm camilerde Fetih Suresi okunacak

Son Dakika Haberleri
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 21:42:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzincan'da İdlib şehitleri için mevlit okutuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]