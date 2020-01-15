Erzincan'da İdlib'teki mağdurlar için insani yardım kampanyası başlatıldı - Son Dakika

Erzincan'da, Suriye'nin İdlib kentindeki mağdurlar için insani yardım kampanyası başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İdlib şehrindeki savaş mağdurlarına yardım edebilmek, yaşanan acıların hafifletilmesi ve acil insani ihtiyaçların karşılanması için Erzincan Valisi Ali Arslantaş öncülüğünde, kentteki sivil toplum kuruluşlarının (STK) katılımıyla insani yardım kampanyası başlatılmasının kararlaştırıldığı aktarıldı.

Açıklamada, kararın, İl Müftülüğü Gençlik Merkezinde Arslantaş'ın başkanlığında gerçekleştirilen ve AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, bazı kurum müdürleri ile STK temsilcilerinin katıldığı toplantıda alındığı belirtildi.

Görüşlerine yer verilen Arslantaş, şunları kaydetti:

"Yerlerinden edilmek zorunda bırakılan aileler; barınak, çadır, battaniye, gıda ve temizlik malzemeleri gibi yaşam malzemelerine ihtiyaç duyuyor. Kışa imkansızlıklar içerisinde giren İdlib'teki mağdurların acil ihtiyaçlarını hep birlikte karşılayalım. İdlib'deki insanlık dramına bir nebze olsun çare olmak için başlatılacak olan yardım kampanyasına tüm vatandaşlarımızın destek olmasını bekliyoruz."