Erzincan'da İhracat Arttı
1 saat önce
Erzincan'da ihracat 11 Milyon Dolara ulaştı.
Erzincan
'da ihracat 11 Milyon Dolara ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK
) 2018 yılı Aralık
ayı ihracat ve ithalat rakamlarını açıkladı.
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Erzincan'da 2018 yılı toplamında ihracat 11 Milyon 346 bin Dolar olurken, ithalat ise 4 milyon 779 bin dolar oldu. TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre Erzincan'da 2018 yılı Aralık ayında ihracat 1 milyon 472 bin dolar olurken, ithalat 425 bin dolar oldu. - ERZİNCAN
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:19 Kaynak: İHA
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