Son Dakika Haberleri: Erzincan'da İhracat Arttı

Erzincan'da İhracat Arttı

1 saat önce

Erzincan'da ihracat 11 Milyon Dolara ulaştı.

Erzincan'da İhracat Arttı, System.String[]
Erzincan'da ihracat 11 Milyon Dolara ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı Aralık ayı ihracat ve ithalat rakamlarını açıkladı.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Erzincan'da 2018 yılı toplamında ihracat 11 Milyon 346 bin Dolar olurken, ithalat ise 4 milyon 779 bin dolar oldu. TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre Erzincan'da 2018 yılı Aralık ayında ihracat 1 milyon 472 bin dolar olurken, ithalat 425 bin dolar oldu. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:19 Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, İhracat, Erzincan, Ekonomi
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