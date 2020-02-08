Erzincan'da iki aile arasında çıkan kavgada 11 kişi yaralandı - Son Dakika
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Erzincan'da iki aile arasında çıkan kavgada 11 kişi yaralandı

25 dakika önce

Erzincan'da iki aile arasında çıkan silahlı ve taşlı sopalı kavgada 11 kişi yaralandı.

Erzincan'da iki aile arasında çıkan kavgada 11 kişi yaralandı, System.String[]

Erzincan'da iki aile arasında çıkan silahlı ve taşlı sopalı kavgada 11 kişi yaralandı.


Ersevenler Mahallesi'nde aralarında anlaşmazlık olduğu öne sürülen iki ailenin fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.


Tartışmasının büyümesi üzerine çıkan silahlı ve taşlı sopalı kavgada 11 kişi yaralandı.


Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Olaya karıştıkları belirlenen 8 şüpheli gözaltına alınırken 1 av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca ve çok sayıda bıçak ile sopaya el konuldu.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:08 Kaynak: AA
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