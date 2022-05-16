Erzincan'da iki aile arasında çıkan kavgada ağır yaralanan kişi öldü - Son Dakika

Erzincan'da iki aile arasındaki kavgada yaralanarak hastanede tedavi altına alınan kişi hayatını kaybetti.

Üzümlü ilçesinde husumetli iki komşu aile arasında 13 Mayıs 2022 tarihinde çıkan kavgada ağır yaralanan Salih Uçarkuş (39), tedavi gördüğü Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sabah saatlerinde vefat eden Uçarkuş'un cenazesi aynı hastanede yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

İlçede 13 Mayıs 2022'de aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki komşu aile arasında çıkan kavgada, D.A.M'nin kürekle vurduğu Uçarkuş ağır yaralı olarak söz konusu hastaneye kaldırılmıştı.

Polislerce gözaltına alınan D.A.M. ise savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.