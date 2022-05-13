Erzincan'da iki aile arasında çıkan kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Erzincan'da iki aile arasında çıkan kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı

13.05.2022 00:10
Erzincan'da iki aile arasında çıkan kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı

Erzincan Üzümlü ilçesinde, iki aile arasında çıkan tartışma sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Erzincan Üzümlü ilçesinde, iki aile arasında çıkan tartışma sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

İlçede daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki komşu aile arasında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine D.A.M'nin elindeki kürekle tartıştığı S.U'nun kafasına vurduğu öne sürüldü.

Çevredekilerin polis ekiplerine haber verilmesi üzerine gelen olay yerine gelen ekipler, tarafları müdahale ederek ayırdı.

Kavgada yaralanan G.M. ile S.U. olay yerine çağrılan ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan ve yoğun bakıma kaldırılan yaralılardan S.U'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan S.U'yu ağır yaraladığı iddia edilen şüpheli D.A.M. polis ekiplerince gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
Muğla'da iş yeri basıp, 220 bin euroluk senet imzalattılar! O anlar saniye saniye kamerada Muğla'da iş yeri basıp, 220 bin euroluk senet imzalattılar! O anlar saniye saniye kamerada Ağacın kökünün betonla kapatılmasına karşı çıkan çevreci keserle betonu kırdı Ağacın kökünün betonla kapatılmasına karşı çıkan çevreci keserle betonu kırdı

Erzincan, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzincan'da iki aile arasında çıkan kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
23:49 CHP MKYK'sı Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplanıyor! Masada Kaftancıoğlu kararı olacak
23:31 HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Kaftancıoğlu kararına tepki gösterdi: Seninleyim Canan
23:13 Şanlıurfa'da, Demir Çağı'ndan kalma gizli bir oda bulundu!
23:12 Edirne'de sürücünün dikkati faciayı önledi! İşçileri taşıyan minibüs alev alev yandı
23:02 Milli Savunma Bakanlığı operasyon başlattı! 21 terörist etkisiz hale getirildi
22:46 Muharrem İnce, sinirlerine hakim olamadı, Ermeni soykırımını kabul edenlere kapıyı işaret etti!
22:13 Gelin, devam eden düğünü bir anda yarıda kesme kararı aldı! Nedenin kıyafet olduğunu öğrenenler şok yaşadı
21:58 Ülkemizde 12 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! Vefat sayılarındaki düşüş umut veriyor
21:56 Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Hudut karakoluna yapılan saldırı sonucu 1 asker şehit düştü
21:55 AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik, Canan Kaftancıoğlu'na sahip çıktı: Siyasete yargı sopası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 00:16:46. #1.12#
SON DAKİKA: Erzincan'da iki aile arasında çıkan kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement