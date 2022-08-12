Erzincan'da iki aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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Erzincan'da iki aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

12.08.2022 17:04
Erzincan'da iki aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

Erzincan'da iki aracın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Erzincan'da iki aracın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

İ.P'nin kullandığı 06 CLM 693 plakalı araç, Erzincan- Erzurum kara yolu Sakaltutan Geçidi Cehennem deresi mevkisinde F.S. idaresindeki 01 YG 526 plakalı kamyonetle çapıştı.

Kazada yaralanan araçlardaki 3'ü çocuk 9 kişi, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da iki aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da iki aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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