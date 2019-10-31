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Erzincan'da iki asker trafik kazasında yaralandı

33 dakika önce

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında iki uzman çavuş yaralandı.

Erzincan'da iki asker trafik kazasında yaralandı, System.String[]

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında iki uzman çavuş yaralandı.

Uzman çavuş İ.N'nin kullandığı 24 AAF 608 plakalı otomobil, Erzincan- Çağlayan kara yolu AFAD Deposu yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.


Yaralanan sürücü İ.N. ile yanında bulunan arkadaşı uzman çavuş U.D, kaza yerine çağrılan ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan U.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Altıntaş da hastaneye giderek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

Çağlayan, Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:14 Kaynak: AA
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